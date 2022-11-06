Коров и лошадей экипировали светоотражающими лентами

Так животных в темное время суток видно издалека.

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Стать заметнее вблизи дорог в сумерках и тем самым предотвратить ДТП важно не только для людей, посчитали в ГИБДД в Тыве. И обеспечили лошадей и коров одного из подсобных хозяйств световозвращающими элементами. На животных надели специальные ленты, благодаря которым они стали намного заметнее в свете фар.

Как сообщает республиканское МВД в Telegram-канале, на такие меры они были вынуждены пойти в связи с участившимися случаями наезда на животных.

«Нередки случаи, когда единицы голов отстают от стада и продолжают пастись вблизи автотрасс, что увеличивает риски возникновения дорожных происшествий», — отмечается в сообщении.

Только с начала этого года крупный рогатый скот стал «участником» 80 ДТП в республике. В таких авариях 10 человек получили травмы и один погиб.

Фото: Тува онлайн