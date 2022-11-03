Эти автомобили можно будет купить в России в 2023 году

Но кое-какие прогнозы уже сейчас делать можно. Так, представители китайского автопрома будут расширять свой модельный ряд и дилерскую сеть в России, считает генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.
Уверен он и в поставках от отечественных заводов — АВТОВАЗа, «Москвича», Evolute (первые машины это бренда уже появились в продаже).
С корейскими автоконцернами пока неясно: завод под Санкт-Петербургом давно простаивает, Hyundai-Kia рассматривают вероятность ухода с российского рынка. Массовых поставок из Южной Кореи ждать не стоит, у российских дистрибьюторов нет возможности их оплачивать.
Надеяться дилеры могут на параллельный импорт или осваивать такое направление, как поставки под заказ клиентов.
«Для этого в каждой стране, откуда будут везтись машины, создадим наши представительства, сотрудники которых будут нести ответственность за качество авто, его техническую диагностику, консультировать клиентов по видеосвязи и оказывать все необходимые сопутствующие логистические услуги», — рассказал он в интервью «Российской газете».
И добавил, что уже налаживаются подобные связи в Южной Корее и Беларуси.
В ГК «Автодом» рассказали изданию, что сейчас около 25% автомобилей ввозится по параллельному импорту, и в дальнейшем эта доля будет расти.
- Однако не все на рынке смотрят на ситуацию так позитивно. Недавно представители крупнейших дилерских центров признались, что, если ситуация в мире не изменится, запасы иномарок будут исчерпаны к концу 2022 года.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС