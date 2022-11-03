Эти автомобили можно будет купить в России в 2023 году

Хотя по-прежнему многое будет зависеть от окончательных решений зарубежных автоконцернов — продолжать партнерство с российским авторитейлом или нет.

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Но кое-какие прогнозы уже сейчас делать можно. Так, представители китайского автопрома будут расширять свой модельный ряд и дилерскую сеть в России, считает генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.

Уверен он и в поставках от отечественных заводов — АВТОВАЗа, «Москвича», Evolute (первые машины это бренда уже появились в продаже).

С корейскими автоконцернами пока неясно: завод под Санкт-Петербургом давно простаивает, Hyundai-Kia рассматривают вероятность ухода с российского рынка. Массовых поставок из Южной Кореи ждать не стоит, у российских дистрибьюторов нет возможности их оплачивать.

Надеяться дилеры могут на параллельный импорт или осваивать такое направление, как поставки под заказ клиентов.

«Для этого в каждой стране, откуда будут везтись машины, создадим наши представительства, сотрудники которых будут нести ответственность за качество авто, его техническую диагностику, консультировать клиентов по видеосвязи и оказывать все необходимые сопутствующие логистические услуги», — рассказал он в интервью «Российской газете».

И добавил, что уже налаживаются подобные связи в Южной Корее и Беларуси.

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В ГК «Автодом» рассказали изданию, что сейчас около 25% автомобилей ввозится по параллельному импорту, и в дальнейшем эта доля будет расти.