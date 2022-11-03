Автомобилист украл машину, которую продал накануне

Обогатиться дважды ему не удалось.

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Оперативникам Комиссарова Кемеровской области не составило большого труда вычислить угонщика ВАЗ-2105, припаркованного на ночь возле дома владельца. Приобрел машину обворованный горожанин совсем недавно по объявлению об обмене. Только вот второй комплект ключей продавец ему не отдал, заявив, что они утеряны.

А после продажи ими же и воспользовался, чтобы «вернуть» автомобиль.

Когда за ним явились полицейские, угонщик уже разбирал машину на запчасти и готовил их к продаже. На махинатора завели уголовное дело о краже. На пять лет угонщик может переехать в колонию, сообщает портал vse42.ru со ссылкой на местное МВД.

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