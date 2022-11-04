Психолог объяснил, почему виновники ДТП убегают с места аварии

В последнее время в СМИ неоднократно проходила информация, что после ДТП виновник скрывается с места аварии. Психоаналитик Игорь Лях объяснил, почему такое происходит.
По его словам, из-за аварии люди зачастую испытывают сильнейшие эмоции. Срабатывает защитная реакция — и человек как бы отстраняется от всего происходящего.
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«Сами люди описывают свое состояние при аварии как растерянность, замешательство. Зачастую их психика при этом работает на автопилоте. Позже, вернувшись в спокойное состояние, они говорят, что это случилось не с ними», — уточнил эксперт в беседе с Сиб.ФМ.
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