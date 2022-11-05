Хам на встречке: когда от трагедии отделяют считаные миллиметры (видео) — журнал За рулем

Хам на встречке: когда от трагедии отделяют считаные миллиметры (видео)

Драматичное ДТП, едва не приведшее к жертвам, заснял регистратор одного из автомобилей в пробке под Самарой на трассе А-151.

Материалы по теме
За отсутствие техосмотра могут наказать: новые правила и штрафы (осень-2022)

Водитель Skoda Octavia решил объехать затор по встречной полосе, а когда увидел двигающиеся на него машины, начал сигналить фарами.

Водитель автомобиля с регистратором смог экстренно затормозить, а вот следующий за ним Renault Logan развернуло и выбросило на обочину. По счастливой случайности, машина не перевернулась и никого не задела.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Виновник сначала развернулся и встал на обочине, но потом сделал еще один разворот и поехал в том же направлении — по-прежнему по встречке!

Несмотря на призывы остановиться от тех, кто затормозил рядом, чтобы помочь пострадавшим, хам уехал, не сказав ни слова. А несколько сочувствующих мужиков помогли вытянуть Логан из кювета, сообщает «Главная дорога».

Видео: vk.com, Главная дорога

Наше новое видео
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров189
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: