Где теперь покупать запчасти? Три самых популярных места

Спойлер: на одном из популярных маркетплейсов уже около 20 тысяч продавцов запчастей для машин. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

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Эта площадка — Wildberries. В целом же, количество покупок запчастей через интернет в 2022 году увеличилось в разы — об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Wildberries, Ozon и Авито.

Так, в первом из упомянутых маркетплейсов за первые девять месяцев текущего года количество покупок автозапчастей выросло почти в 3 раза по сравнению с прошлогодними показателями.

На Ozon резкий скачок фиксируют именно в минувшем октябре — продажи всех автотоваров были в 2 раза выше, чем год назад.

А на Авито число сделок по покупке товаров для авто увеличилось на 30%. Наибольший прирост продаж зафиксирован по запчастям для ТО — в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Интересный факт по последней площадке: сейчас там уже 22 млн объявлений о продаже запчастей, причем более семи миллионов — это новые товары.

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