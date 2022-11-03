За сообщение о пьяном водителе можно получить вознаграждение — журнал За рулем

За сообщение о пьяном водителе можно получить вознаграждение

Такой закон планируется принять в одном из регионов России.

Материалы по теме
За отсутствие техосмотра могут наказать: новые правила и штрафы (осень-2022)

С 2021 года в Нижегородской области реализуется пилотный проект по сокращению числа погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей. Уже после года работы проекта смертность в результате таких ДТП сократилась почти на 20%, а за 9 месяцев текущего года — еще на 36%.

В регионе решили не останавливаться на достигнутом и рассмотрели вопрос о выплате вознаграждения тем, кто сообщит в ГИБДД о нетрезвом водителе. Соответствующий региональный законопроект уже разработан.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Для неравнодушных граждан, сообщивших о пьяном водителе, предусмотрено вознаграждение в размере 2 тыс. рублей — эти средства уже заложены в региональный бюджет на 2023 год, рассказал в эфире «Радио КП» врио начальника Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области Владимир Ежов.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров236
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: