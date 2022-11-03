За сообщение о пьяном водителе можно получить вознаграждение

Такой закон планируется принять в одном из регионов России.

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С 2021 года в Нижегородской области реализуется пилотный проект по сокращению числа погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей. Уже после года работы проекта смертность в результате таких ДТП сократилась почти на 20%, а за 9 месяцев текущего года — еще на 36%.

В регионе решили не останавливаться на достигнутом и рассмотрели вопрос о выплате вознаграждения тем, кто сообщит в ГИБДД о нетрезвом водителе. Соответствующий региональный законопроект уже разработан.

Для неравнодушных граждан, сообщивших о пьяном водителе, предусмотрено вознаграждение в размере 2 тыс. рублей — эти средства уже заложены в региональный бюджет на 2023 год, рассказал в эфире «Радио КП» врио начальника Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области Владимир Ежов.

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