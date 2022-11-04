Осиное гнездо под капотом, охапка листьев в бардачке и другие неожиданности от слившегося с природой металла.

Материалы по теме За отсутствие техосмотра могут наказать: новые правила и штрафы (осень-2022)

По неизвестной причине этот стильный Buick Reatta простоял в лесу в течение добрых полутора десятков лет. Как правило, такие экземпляры уже ни на что не годны. Но ребята с Youtube-канала WD Detailing попробовали вдохнуть в машину жизнь. С помощью качественной автохимии они отмыли кузов и колесные диски.

Затем они вытащили из салона сиденья, очистили их и удивились, в сколь неплохом состоянии они оказались.

Интерьер был полностью вычищен с помощью специальных реагентов и пылесоса. А затем кузов до блеска натерли воском! Только взгляните, автомобиль реально восстал из небытия!

Видео: YouTube