По неизвестной причине этот стильный Buick Reatta простоял в лесу в течение добрых полутора десятков лет. Как правило, такие экземпляры уже ни на что не годны. Но ребята с Youtube-канала WD Detailing попробовали вдохнуть в машину жизнь. С помощью качественной автохимии они отмыли кузов и колесные диски.
Затем они вытащили из салона сиденья, очистили их и удивились, в сколь неплохом состоянии они оказались.
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Интерьер был полностью вычищен с помощью специальных реагентов и пылесоса. А затем кузов до блеска натерли воском! Только взгляните, автомобиль реально восстал из небытия!
Видео: YouTube