Машина 15 лет простояла в лесу —- она еще на что-нибудь годится? — журнал За рулем

Машина 15 лет простояла в лесу —- она еще на что-нибудь годится?

Осиное гнездо под капотом, охапка листьев в бардачке и другие неожиданности от слившегося с природой металла.

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По неизвестной причине этот стильный Buick Reatta простоял в лесу в течение добрых полутора десятков лет. Как правило, такие экземпляры уже ни на что не годны. Но ребята с Youtube-канала WD Detailing попробовали вдохнуть в машину жизнь. С помощью качественной автохимии они отмыли кузов и колесные диски.

Затем они вытащили из салона сиденья, очистили их и удивились, в сколь неплохом состоянии они оказались.

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Интерьер был полностью вычищен с помощью специальных реагентов и пылесоса. А затем кузов до блеска натерли воском! Только взгляните, автомобиль реально восстал из небытия!

Видео: YouTube

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