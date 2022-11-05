КАМАЗ на стероидах: уникальный ЯМАЛ показали на видео

С некоторых ракурсов эта машина действительно напоминает знакомый с детства грузовик, и не случайно.

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«Проходимцы» ЯМАЛ заимствуют у челнинских машин кабину — отсюда сходство. Однако во всем остальном это техника совершенно иной философии.

ЯМАЛ В-4520, который вы увидите в ролике Youtube-канала MotorProject — настоящий самосвал-внедорожник, как бы странно это ни звучало.

Базовое шарнирно-сочлененное шасси ЯМАЛ В-4 как раз и разработано с прицелом на работу в самых тяжелых условиях. В ближайшее время стартует серийное производство таких машин. А пока — наслаждаемся кадрами с испытаний прототипа.

Видео: YouTube-канал