КАМАЗ на стероидах: уникальный ЯМАЛ показали на видео — журнал За рулем

КАМАЗ на стероидах: уникальный ЯМАЛ показали на видео

С некоторых ракурсов эта машина действительно напоминает знакомый с детства грузовик, и не случайно.

Материалы по теме
За отсутствие техосмотра могут наказать: новые правила и штрафы (осень-2022)

«Проходимцы» ЯМАЛ заимствуют у челнинских машин кабину — отсюда сходство. Однако во всем остальном это техника совершенно иной философии.

ЯМАЛ В-4520, который вы увидите в ролике Youtube-канала MotorProject — настоящий самосвал-внедорожник, как бы странно это ни звучало.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Базовое шарнирно-сочлененное шасси ЯМАЛ В-4 как раз и разработано с прицелом на работу в самых тяжелых условиях. В ближайшее время стартует серийное производство таких машин. А пока — наслаждаемся кадрами с испытаний прототипа.

Видео: YouTube-канал

Наше новое видео
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров518
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: