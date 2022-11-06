Жесткий тест: тракторы Беларус и New Holland на бездорожье

Готовьтесь к залипательному зрелищу, адресованному, в первую очередь, любителям тракторов и оффроуда, потому что в новом ролике YouTube-канала Offroader первые непосредственно встречаются со вторым.
Оба трактора — дизельные, полноприводные и, без преувеличения, культовые. Только один белорусский, а другой — американский. На какой-то окончательный исход в этой великой битве вы едва ли можете рассчитывать. Но вот то, что получите удовольствие, — это уж наверняка.
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