Таких в мире только три штуки: редкое авто выставлено на продажу в России

За 20-летний автомобиль владелец просит 31 млн рублей.

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В России выставили на продажу одну из редких моделей нидерландского автопроизводителя Spyker — купе C8 Double 12S. По заверению продавца, купить такую модель крайне сложно, она из частной коллекции.

Автомобиль является дорожным аналогом гоночного Double 12R, только с АКП. И таких машин существует всего три в мире.

У машины 2003 года выпуска заявленный пробег всего 11 тыс. км. Двигатель — 4,2-литровый бензиновый V8 от Audi мощностью 558 л.с.

За двухдверку продавец хочет получить 31 миллион рублей. Без торга.

Фото: auto.ru