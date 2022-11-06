В России выставили на продажу одну из редких моделей нидерландского автопроизводителя Spyker — купе C8 Double 12S. По заверению продавца, купить такую модель крайне сложно, она из частной коллекции.
Автомобиль является дорожным аналогом гоночного Double 12R, только с АКП. И таких машин существует всего три в мире.
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У машины 2003 года выпуска заявленный пробег всего 11 тыс. км. Двигатель — 4,2-литровый бензиновый V8 от Audi мощностью 558 л.с.
За двухдверку продавец хочет получить 31 миллион рублей. Без торга.
Фото: auto.ru
Таких в мире только три штуки: редкое авто выставлено на продажу в России