Подорожает ли бензин в России: прогноз экономиста

Цены будут зависеть только от одного фактора.

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Серьезных колебаний цен на топливо в России не предвидится, поделился прогнозом директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец. По его словам, подорожание может быть связано только с одним фактором — ростом инфляции.

«Если инфляция будет высокая, можно ожидать и увеличения индикаторов цен на бензин в сторону повышения. По прогнозам ЦБ, в следующем году у нас инфляция составит до 5–7%. Соответственно, бензин будет находиться в пределах этих колебаний»,- рассказал он в эфире радио Sputnik.

Эксперт выразил уверенность, что в связи с введением странами Запада эмбарго на поставки российской нефти нефтеперерабатывающие заводы будут стремиться реализовать топливо на внутреннем рынке, поэтому его дефицита точно не предвидится.

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