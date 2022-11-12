Постучать по капоту, попинать колеса: зачем это нужно делать в холода — журнал За рулем

Постучать по капоту, попинать колеса: зачем это нужно делать в холода

Автомобилистам посоветовали проверять машину перед началом движения.

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С наступлением холодов припаркованные машины становятся местом обитания котов. Депутат Мосгордумы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов посоветовал заранее проверять, не прячутся ли животные в автомобиле или у колес.

«Перед тем как собираетесь заводить автомобиль, обязательно осмотрите колеса. Зачастую именно туда забираются животные, чтобы спрятаться от холода.

Осмотреться под крыльями авто — это дело всего нескольких десятков секунд и при этом большое дело — спасенная жизнь животного. Также бывает, что котята забираются под капот. Поэтому важно осмотреть и моторное пространство», — цитирует Козлова РИА Новости.

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