Экономия на бензине может привести к серьезным последствиям

Несущественная экономия на заправке более дешевым бензином может обернуться существенными поломками двигателя. Доцент МАДИ Лев Зиманов предупредил, что если залить в автомобиль топливо с меньшим октановым числом, то есть, например, вместо АИ-95 использовать АИ-92, то в двигателе будет не обычный процесс сгорания топлива, а «миниатюрные взрывы».
«Это может привести в том числе к пластическим деформациям, повреждению шатунов и поршней», — предостерег специалист.
В то же время он не советует заливать и более дорогой бензин, чем рекомендует автопроизводитель: машина от этого лучше не поедет.
Все конструктивные элементы двигателя, прежде всего кривошипно-шатунного механизма, рассчитаны под топливо, рекомендованное производителем, объяснил Зиманов в эфире радио Sputnik.
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