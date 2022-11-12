Ростовские автомобилисты озаботились популяцией ежиков

Они разработали специальный дорожный знак и согласовали его установку.

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Первый на Дону знак «Осторожно, ёжики!» появится на дороге под Ростовом. Инициативу проявили неравнодушные жители, которым стало жалко животных, часто попадающих под колеса автомобилей.

«Погуглили, оказалось, что ёжики, бедняги, спят большую часть года, а потом брачный период начинается, ну они и давай через дорогу там гонять, жён искать. И поняли они, что у них там переход конкретный и давят их сотню в сезон», — поделился историей рождения дорожного знака ростовчанин на своей странице ВКонтакте.

Активисты связались с Роспотребнадзором и природоохранной прокуратурой, получили от них добро и на собственные средства изготовили знак.

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Фото: Unsplash, vk.com/pimenov103