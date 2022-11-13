Сел за руль пьяный, но далеко не уехал

Когда выходные сначала задались, а потом...

Жителям одного из домов на Кохомском шоссе в городе Иваново пришлось лицезреть душераздирающую картину. Поначалу даже неясно, что за неприятная ситуация разыгрывается в опубликованном «Главной дорогой» ролике.

Mitsubishi Lancer неспешно выруливает с парковки...

Однако сразу вслед за этим водитель не справляется с первым же поворотом и врубается в припаркованные у дома машины. Как минимум две из них оказываются серьезно повреждены.

Одному из соседей удалось оперативно забрать у дебошира ключи, а наблюдавшая за происходящим девушка вызвала полицию. Как хорошо начинался вечер и как бездарно закончился...

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Фото и видео: vk.com