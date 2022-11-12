Подрались на зебре: водитель и пешеход не поделили дорогу

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Но, с другой стороны, пешеход должен убедиться в безопасности перехода, прежде чем его совершать! Кто же виноват?
Вот и эти двое из свежего видеоролика, опубликованного сообществом «Яжводитель», в сакраментальном вопросе разобраться не смогли.
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Глядя на этот безоглядный файтинг, можно даже подумать, что данное противоречие и впрямь вечное, не имеющее шансов быть разрешенным до скончания времен. Но, может быть, оно и не возникло бы, будь мы чуть добрее и вежливее друг к другу?
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Фото и видео: vk.com