Подрались на зебре: водитель и пешеход не поделили дорогу — журнал За рулем

Подрались на зебре: водитель и пешеход не поделили дорогу

История стара как мир: с одной стороны, водитель должен уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе…

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Но, с другой стороны, пешеход должен убедиться в безопасности перехода, прежде чем его совершать! Кто же виноват?

Вот и эти двое из свежего видеоролика, опубликованного сообществом «Яжводитель», в сакраментальном вопросе разобраться не смогли.

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Глядя на этот безоглядный файтинг, можно даже подумать, что данное противоречие и впрямь вечное, не имеющее шансов быть разрешенным до скончания времен. Но, может быть, оно и не возникло бы, будь мы чуть добрее и вежливее друг к другу?

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Фото и видео: vk.com

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