Способ борьбы с неправильной парковкой. Не повторять!

Борьба с дорожным хамством дело благородное, но не менее важная задача — оставаться в рамках закона.

К сожалению, иногда борцы за справедливость (называем их таковыми без тени иронии!) об этом забывают.

В Башкирии мужчина решил проучить автомобилистов, припарковавших машины на газонах и тротуарах.

Он прокалывал им шины, причем к некоторым автомобилям возвращался — видимо, посчитав, что одной пробитой покрышки недостаточно, пробивал остальные.

Конечно, возмущенные автомобилисты написали заявление в полицию на загадочного мстителя. Полицейским предстоит установить его личность.

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Фото и видео: vk.com