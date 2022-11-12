Способ борьбы с неправильной парковкой. Не повторять! — журнал За рулем

Способ борьбы с неправильной парковкой. Не повторять!

Борьба с дорожным хамством дело благородное, но не менее важная задача — оставаться в рамках закона.

Материалы по теме
Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля

К сожалению, иногда борцы за справедливость (называем их таковыми без тени иронии!) об этом забывают.

В Башкирии мужчина решил проучить автомобилистов, припарковавших машины на газонах и тротуарах.

Он прокалывал им шины, причем к некоторым автомобилям возвращался — видимо, посчитав, что одной пробитой покрышки недостаточно, пробивал остальные.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоРано или поздно это случится с вами в лифте

Конечно, возмущенные автомобилисты написали заявление в полицию на загадочного мстителя. Полицейским предстоит установить его личность.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото и видео: vk.com

Наше новое видео
Упрощенный УАЗ Патриот — нет АБС и подушек, китайская коробка
В России появилась новая марка — тестируем ее первый кроссовер
Новый российский внедорожник: он всем нам очень нужен!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров81
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: