Способ борьбы с неправильной парковкой. Не повторять!

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К сожалению, иногда борцы за справедливость (называем их таковыми без тени иронии!) об этом забывают.
В Башкирии мужчина решил проучить автомобилистов, припарковавших машины на газонах и тротуарах.
Он прокалывал им шины, причем к некоторым автомобилям возвращался — видимо, посчитав, что одной пробитой покрышки недостаточно, пробивал остальные.
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Конечно, возмущенные автомобилисты написали заявление в полицию на загадочного мстителя. Полицейским предстоит установить его личность.
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Фото и видео: vk.com