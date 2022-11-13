Что будет, если перегрузить самосвал? Смотрим ответ

Ситуация и глупая, и страшная, и, к сожалению, весьма обычная для российских реалий.
В первых кадрах видео перед нами притормозивший у съезда огромный самосвал, доверху забитый песком. Он начинает разгружаться, все выше поднимая кузов.
Судя по всему, первой не выдерживает правая поворотная петля кузова, за ней — подвеска задней оси, а затем возникший ударный импульс заставляет машину потерять равновесие.
Некоторые пользователи в комментариях замечают: закадровые разговоры свидетельствуют о том, что наблюдавшие за процессом имели к нему отношение и вполне предвидели такой исход, а водитель, вылезая из кабины, произносит: «Доигрались!..» Неужели надежда начальства на авось вновь ударила по простому человеку?
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