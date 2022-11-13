Что будет, если перегрузить самосвал? Смотрим ответ

За последнее время этот ролик в российском сообществе водителей грузовиков уже успел стать своеобразной притчей во языцех.

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Ситуация и глупая, и страшная, и, к сожалению, весьма обычная для российских реалий.

В первых кадрах видео перед нами притормозивший у съезда огромный самосвал, доверху забитый песком. Он начинает разгружаться, все выше поднимая кузов.

Судя по всему, первой не выдерживает правая поворотная петля кузова, за ней — подвеска задней оси, а затем возникший ударный импульс заставляет машину потерять равновесие.

Некоторые пользователи в комментариях замечают: закадровые разговоры свидетельствуют о том, что наблюдавшие за процессом имели к нему отношение и вполне предвидели такой исход, а водитель, вылезая из кабины, произносит: «Доигрались!..» Неужели надежда начальства на авось вновь ударила по простому человеку?

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