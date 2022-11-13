Проехал по платной дороге? Проверь, не заплатил ли ты мошенникам

Мошенники добрались до автомобилистов. Точнее, до тех из них, кто ездит по платным дорогам.
Злоумышленники рассылают водителям уведомления о необходимости погасить задолженность и ссылку на оплату. Только вот сайт этот не настоящий, а фейковый, предупредил автоэксперт Игорь Моржаретто.
Если пришло такое сообщение, то обязательно нужно проверить адрес сайта и убедиться, что он принадлежит поставщику услуг.
Как отметил Моржаретто, такая схема касается, прежде всего, тех магистралей, где реализована система «Свободный поток», без пунктов оплаты со шлагбаумами.
«Проще и правильнее всего оплачивать проезд по таким дорогам через свой аккаунт, который нужно завести на сайте компании „Автодор“ или той компании, услугами которой вы пользуетесь», — цитирует автоэксперта Газета.ru.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.