Стало известно, когда решится судьба завода Mercedes в Подмосковье

Новый технологический партнер для налаживания производства на заводе Mercedes может быть определен уже в этом году. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Пока окончательного решения нет. Но есть разные идеи, в том числе у Московской области и других предприятий, кто заинтересован в данной площадке. Надеюсь, выйдем на окончательное решение до конца года», — отметил он.
Ранее немецкий автоконцерн объявил об уходе из России и намерении продать свой бизнес, включая завод в Подмосковье, дилеру «Автодом».
Новый владелец сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово в Подмосковье.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Источник: «ПРАЙМ»
Фото: Mercedes