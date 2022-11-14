Стало известно, когда решится судьба завода Mercedes в Подмосковье

Немецкий автопроизводитель заявил в октябре о намерении уйти с российского рынка.

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Новый технологический партнер для налаживания производства на заводе Mercedes может быть определен уже в этом году. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Пока окончательного решения нет. Но есть разные идеи, в том числе у Московской области и других предприятий, кто заинтересован в данной площадке. Надеюсь, выйдем на окончательное решение до конца года», — отметил он.

Ранее немецкий автоконцерн объявил об уходе из России и намерении продать свой бизнес, включая завод в Подмосковье, дилеру «Автодом».

Новый владелец сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово в Подмосковье.

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Источник: «ПРАЙМ»

Фото: Mercedes