Техника безопасности? Нет, не слышали! Ну очень опасная перевозка груза

Человек и груз оказались на крыше легковушки. Не повторять, опасно для жизни!

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В сети Reddit часто публикуют примеры того, как люди изобретательно нарушают технику безопасности в различных обстоятельствах, в том числе на дороге. В этот раз народ насмешил оригинальный способ перевозки груза.

Мужчина стоит на крыше едущего автомобиля, чтобы придерживать большую емкость, которая, очевидно, не смогла поместиться в багажник машины. Дерзкие ездоки вряд ли переживали о встрече с полицией, ведь это безобразие происходит в Ливии, где много лет идет гражданская война. Вероятнее всего, везут воду, потому что в Северной Африке с ней ситуация непростая.

«В Ливии много безрассудного вождения и один из худших показателей смертности в результате ДТП на душу населения в мире», — написал один из пользователей в ответ на пост.

В РФ водителя и его помощника ждали бы административный штраф за нарушение правил перевозки и людей — одна тысяча рублей (КоАП РФ, статья 12.23), и нарушение правил перевозки грузов — 500 рублей (КоАП РФ, статья 12.21).

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Источник: Reddit

Фото: reda_tamtam / Reddit