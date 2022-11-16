На парковку и спецстоянку в Москве поменяются тарифы

Изменения вступят в силу с 24 декабря 2022 года.

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Тарифы изменятся на 8,6% только на некоторых, самых загруженных участках. Так, на наиболее загруженных парковках (к примеру, в Басманном тупике и на Бережковской набережной) вводится более высокий тариф, на менее загруженных (например, в Бумажном проезде и на Красногвардейском бульваре) цены снизятся. В большинстве же платных зон цены останутся прежними.

Минимальный и максимальный тарифы в сетке будут сохранены на нынешнем уровне — соответственно 40 и 450 рублей в час.

С 1 января на 12% увеличатся цены на эвакуацию неправильно припаркованного транспорта на штрафстоянку. Скидка 25% при «быстрой» оплате (до получения машины со штрафстоянки) продолжит действовать.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Департамент экономической политики и развития Москвы

Фот: АГН «Москва»