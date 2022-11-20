Обогнал под знак «Обгон запрещен»? Как не лишиться прав — журнал За рулем

Обогнал под знак «Обгон запрещен»? Как не лишиться прав

Все зависит от обстоятельств. Вполне реально отделаться лишь штрафом.

Материалы по теме
Насмотрелись видео! 6 ошибок водителей при встрече с ГИБДД

Если увидели знак 3.20 «Обгон запрещен», вы знаете, что выезжать на встречную полосу нельзя. Запрет действует до:

  • ближайшего перекрестка;
  • знака 3.21 «Конец зоны запрещения обгона»
  • знака 3.31 «Конец зоны всех ограничений».

За обгон там, где он запрещен, вы можете лишиться 5 тысяч рублей (4 ст. 12.15 КоАП РФ), либо на 4–6 месяцев остаться без прав. Приговаривать ли вас к «высшей» автомобильной мере, решит суд.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

В каком случае не лишат прав за обгон?

Если вы осторожный и добросовестный водитель и сможете это доказать. Либо если машина — единственный источник дохода для вас и вашей семьи. В этих случаях к вам, вероятно, проявят большее снисхождение.

Если нарушение повторное, готовьтесь пользоваться такси или общественным транспортом вместо поездок на личном автомобиле. Но это только тогда, когда вас остановили сотрудники ДПС. Если попали на камеру — безальтернативные 5 тысяч рублей штрафа.

Бывают и исключения. Выехали на встречку, чтобы объехать препятствие? Оштрафуют на 1000–1500 рублей (ч. 3 ст. 12.15 КоАП).

Источник: Consultant.ru

Наше новое видео
Эти 5 вещей должны быть в машине зимой. А у вас они есть?
Самая желанная Волга: 7 мест и телевизор внутри
Тест Kangaroo: наша сборка, китайская суть, цена Ларгуса

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров437
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: