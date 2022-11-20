Обогнал под знак «Обгон запрещен»? Как не лишиться прав

Все зависит от обстоятельств. Вполне реально отделаться лишь штрафом.

Материалы по теме Насмотрелись видео! 6 ошибок водителей при встрече с ГИБДД

Если увидели знак 3.20 «Обгон запрещен», вы знаете, что выезжать на встречную полосу нельзя. Запрет действует до:

ближайшего перекрестка;

знака 3.21 «Конец зоны запрещения обгона»

знака 3.31 «Конец зоны всех ограничений».

За обгон там, где он запрещен, вы можете лишиться 5 тысяч рублей (4 ст. 12.15 КоАП РФ), либо на 4–6 месяцев остаться без прав. Приговаривать ли вас к «высшей» автомобильной мере, решит суд.

В каком случае не лишат прав за обгон?

Если вы осторожный и добросовестный водитель и сможете это доказать. Либо если машина — единственный источник дохода для вас и вашей семьи. В этих случаях к вам, вероятно, проявят большее снисхождение.

Если нарушение повторное, готовьтесь пользоваться такси или общественным транспортом вместо поездок на личном автомобиле. Но это только тогда, когда вас остановили сотрудники ДПС. Если попали на камеру — безальтернативные 5 тысяч рублей штрафа.

Бывают и исключения. Выехали на встречку, чтобы объехать препятствие? Оштрафуют на 1000–1500 рублей (ч. 3 ст. 12.15 КоАП).

За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: Consultant.ru