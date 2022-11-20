Транспортный налог отменили, но не для всех

Все зависит от региона проживания и вашего возраста.

Водителям, которые уже вышли на пенсию или вскоре уйдут, можно будет частично или полностью не платить транспортный налог, сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Инициатива охватывают не всю страну, а только некоторые субъекты Федерации.

«Новая льгота доступна пенсионерам, а также женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет», — заявила Киреева.

На федеральном уровне нет льгот по транспортному налогу для пенсионеров, но в некоторых регионах власти вводят такие послабления. Например, в Ленинградской и Владимирской областях.

Раньше в Ленобласти позволяли пенсионерам не платить 80% налога, теперь — все 100%. Речь идет о собственниках машин мощностью до 100 л.с и мотоциклов до 40 л.с

А в Приморье льготами наделены также ветераны, инвалиды первых двух групп, дети войны.

Также от налога освободят владельцев легковушек мощностью до 150 л.с. или водного транспорта до 30 л.с., но только если такой транспорт был собран в России, СССР или в странах Евразийского экономического союза.

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Источник: Primpress.

Фото: Depositphotos