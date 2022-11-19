Выпуск «антисанкционных» автомобилей требуют запретить

По мнению общественников, поблажки ухудшают дорожную безопасность.

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В Казахстане инициативная группа обратилась в правительство с требованием отменить постановление, разрешающее выпуск в республике машин с двигателями пониженного экокласса, без ABS, подушек безопасности и кнопки SOS.

Власти Казахстана опубликовали такое постановление 4 ноября. Снизить требования к выпускаемым машинам решили, чтобы поддержать национальных производителей, собирающих машины российских марок — Lada и УАЗ. Напомним, весной перечисленные послабления были приняты в России.

Сейчас обе российские марки в Казахстане отданы на откуп костанайскому мультибрендовому заводу «СарыаркаАвтоПром» — по ранним сообщениям в СМИ, УАЗы там собирают с середины 2019 года, Лады — с марта 2021-го.

Интересно, что в каталоге продукции завода эти марки до сих пор не значатся, хотя упоминания о них на официальном сайте предприятия все же можно найти.

Как бы то ни было, обратившаяся в правительство Казахстана инициативная группа считает, что выпуск подобных машин пагубно скажется на экологии и в значительной степени поспособствует увеличению количества ДТП.

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Источник: Kolesa.kz

Фото: АВТОВАЗ, Unsplash