Гендиректор КАМАЗа отмечает юбилей

Сергею Когогину исполнилось 65 лет.

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Генеральный директор КАМАЗа, производящего отечественные грузовики, Сергей Когогин отметил свой юбилей. 16 ноября ему исполнилось 65 лет. Он возглавляет камский завод уже больше 20 лет.

Когогин пришел на КАМАЗ в 2002 году, а до этого работал на управленческих должностях в Республике Татарстан. Был заместителем премьер-министра, министром экономики и промышленности региона.

Сергей Когогин, генеральный директор «КАМАЗ»

Родился в 1957 году в селе Большие Ключи Зеленодольского района Татарской АССР. В молодости работал на Казанском моторостроительном заводе фрезеровщиком, а затем закончил Казанский госуниверситет по специальности «Радиофизика и электроника». Также был инженером-настройщиком на предприятии «ЭРА», возглавлял Зеленодольский машиностроительный завод.

Благодаря руководству Сергея Когогина КАМАЗ смог занять лидирующие позиции в производстве грузовой техники.

От лица издательства «За рулем» поздравляем Сергея Анатольевича с юбилеем!

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Источник: Рейс.рф

Фото: КАМАЗ