Гендиректор КАМАЗа отмечает юбилей — журнал За рулем

Гендиректор КАМАЗа отмечает юбилей

Сергею Когогину исполнилось 65 лет.

Материалы по теме
Смотрим на самый крутой КАМАЗ: обзор новейшего Юпитер-30

Генеральный директор КАМАЗа, производящего отечественные грузовики, Сергей Когогин отметил свой юбилей. 16 ноября ему исполнилось 65 лет. Он возглавляет камский завод уже больше 20 лет.

Когогин пришел на КАМАЗ в 2002 году, а до этого работал на управленческих должностях в Республике Татарстан. Был заместителем премьер-министра, министром экономики и промышленности региона.

Гендиректор КАМАЗа отмечает юбилейСергей Когогин, генеральный директор «КАМАЗ»
Сергей Когогин, генеральный директор «КАМАЗ»

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Родился в 1957 году в селе Большие Ключи Зеленодольского района Татарской АССР. В молодости работал на Казанском моторостроительном заводе фрезеровщиком, а затем закончил Казанский госуниверситет по специальности «Радиофизика и электроника». Также был инженером-настройщиком на предприятии «ЭРА», возглавлял Зеленодольский машиностроительный завод.

Благодаря руководству Сергея Когогина КАМАЗ смог занять лидирующие позиции в производстве грузовой техники.

От лица издательства «За рулем» поздравляем Сергея Анатольевича с юбилеем!

Источник: Рейс.рф

Фото: КАМАЗ

Наше новое видео
Эти 5 вещей должны быть в машине зимой. А у вас они есть?
Самая желанная Волга: 7 мест и телевизор внутри
Тест Kangaroo: наша сборка, китайская суть, цена Ларгуса

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров248
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: