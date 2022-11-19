Гендиректор КАМАЗа отмечает юбилей

Генеральный директор КАМАЗа, производящего отечественные грузовики, Сергей Когогин отметил свой юбилей. 16 ноября ему исполнилось 65 лет. Он возглавляет камский завод уже больше 20 лет.
Когогин пришел на КАМАЗ в 2002 году, а до этого работал на управленческих должностях в Республике Татарстан. Был заместителем премьер-министра, министром экономики и промышленности региона.
Родился в 1957 году в селе Большие Ключи Зеленодольского района Татарской АССР. В молодости работал на Казанском моторостроительном заводе фрезеровщиком, а затем закончил Казанский госуниверситет по специальности «Радиофизика и электроника». Также был инженером-настройщиком на предприятии «ЭРА», возглавлял Зеленодольский машиностроительный завод.
Благодаря руководству Сергея Когогина КАМАЗ смог занять лидирующие позиции в производстве грузовой техники.
От лица издательства «За рулем» поздравляем Сергея Анатольевича с юбилеем!
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Источник: Рейс.рф
Фото: КАМАЗ