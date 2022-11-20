Эти авто выбирают в 57% случаев: побит исторический рекорд — журнал За рулем

Эти авто выбирают в 57% случаев: побит исторический рекорд

Только за октябрь такие машины приобрели свыше 24 тысяч россиян.

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В октябре в России куплено 24 722 шт. новых кроссоверов и внедорожников. Это 57,1% от общего числа проданных легковых автомобилей. Тем самым побит исторический рекорд: данный тип автомобилей никогда не занимал такую долю на рынке.

Впервые кроссоверы пробили отметку в 50% в марте 2020 года. Тогда их продажи достигли 50,8%. С августа 2021 года более половины авторынка РФ принадлежало таким машинам.

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Объясняется популярность кроссоверов тем, что китайских автомобилей стало втрое больше в России, а из Поднебесной, в основном, везут именно внедорожники. Помог и АВТОВАЗ — завод снова производит Lada Niva Legend и Niva Travel

Источник: Автостат.

Фото: autohome.com.cn

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