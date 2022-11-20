Стала известна дата испытаний в России летающей машины — журнал За рулем

Стала известна дата испытаний в России летающей машины

Называться она будет «циклокар».

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«Фонд перспективных исследований» сообщил экзотическую новость. В 2025 году в РФ испытают двухтонную летающую машину с циклическими двигателями, заявил руководитель проекта Ян Чибисов на выставке «Аэронет-2035».

Для создания циклокара организовали производственную цепочку, в которой будут участвовать разные предприятия. Сам проект называется «Циклон-2», а летательный аппарат — циклокар.

Стала известна дата испытаний в России летающей машины

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Ранее американский предприниматель Илон Маск заявлял, что лучше сосредоточиться на подземном движении, чем на воздушном, потому что летающие машины будут сваливаться на головы людей.

Источник: ТАСС

Фото: HT Aero и Фонд перспективных исследований

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