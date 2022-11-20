Сколько китайских кроссоверов для нас соберут в Белоруссии — журнал За рулем

Сколько китайских кроссоверов для нас соберут в Белоруссии

Озвученная цифра впечатляет, хотя до выхода на полную производственную мощность завода «Белджи» еще далеко.

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Китайско-белорусский завод «Белджи», который производит кроссоверы Geely для рынка Союзного государства, намерен выпустить в 2023 году 35 тысяч автомобилей. Однако есть один нюанс, который может скорректировать эти планы.

«Планы на следующий год — минимум 35 тысяч, хотя стоит задача президента выйти на проектные мощности — 60 тысяч автомобилей. Но сейчас важно разобраться, сможем ли мы такое количество автомобилей продать на белорусском рынке и рынке России», — заявил вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик.

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Сегодня на этом предприятии производят кроссоверы Geely «Cool Ray» и «Atlas Pro». В августе у завода возникли проблемы с комплектующими из-за геополитической обстановки и санкций. Многие запчасти поставлялись с запада. Производство оказалось под угрозой остановки, но затем китайцы начали поставлять сборочные машинокомплекты, и ситуация наладилась.

Источник: Правительство Беларуси.

Фото: Depositphotos

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