Сколько китайских кроссоверов для нас соберут в Белоруссии

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Китайско-белорусский завод «Белджи», который производит кроссоверы Geely для рынка Союзного государства, намерен выпустить в 2023 году 35 тысяч автомобилей. Однако есть один нюанс, который может скорректировать эти планы.
«Планы на следующий год — минимум 35 тысяч, хотя стоит задача президента выйти на проектные мощности — 60 тысяч автомобилей. Но сейчас важно разобраться, сможем ли мы такое количество автомобилей продать на белорусском рынке и рынке России», — заявил вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик.
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Сегодня на этом предприятии производят кроссоверы Geely «Cool Ray» и «Atlas Pro». В августе у завода возникли проблемы с комплектующими из-за геополитической обстановки и санкций. Многие запчасти поставлялись с запада. Производство оказалось под угрозой остановки, но затем китайцы начали поставлять сборочные машинокомплекты, и ситуация наладилась.
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Источник: Правительство Беларуси.
Фото: Depositphotos