Как правильно купить авто с пробегом (и как продать): советы эксперта — журнал За рулем

Как правильно купить авто с пробегом (и как продать): советы эксперта

Необходимо обратить внимание на ряд важных моментов.

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Автоэксперт Кирилл Иванов утверждает, что если вы покупаете машину с пробегом, сперва нужно оценить, сколько она реально стоит и потребуется ли вам автокредит. Если потребуется, то следует рассматривать предложения только от юридических лиц. Если же вы можете взять потребительский кредит, то перед вами открыты все предложения на рынке.

У автокредита ниже ставка, но обязательно оформляется ОСАГО, а машина состоит в залоге у банка. При потребительском займе таких ограничений нет, потому что он берется не под конкретные цели. Проверьте историю автомобиля и верно оцените его техническое состояние, рекомендует Иванов.

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«Чтобы договор сложнее было оспорить, лучше зарегистрировать его у нотариуса. Не соглашайтесь на просьбы продавцов о занижении суммы сделки в договоре, чтобы не платить налоги. При дальнейшей продаже авто это станет уже вашей проблемой», — предостерег специалист.

Когда вы продаете машину, труднее всего понять, сколько она реально стоит. Нужно смотреть, сколько стоят аналоги вашего авто, которые быстрее всего исчезают с сайта продавца. Значит, за такую цену продать можно. Оценить ваш товар могут дилеры, но это платная услуга.

Источник: RT

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

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