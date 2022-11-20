В России теперь можно купить Skoda Scala

Она продается с бензиновым двигателем.

Материалы по теме Литровый Skoda Kamiq привезли в Россию: но цена далеко не «литровая»

В РФ завезли Skoda Scala и предлагают приобрести машину за 2,75 миллиона рублей. Из объявления о продаже следует, что машина обладает бензиновым мотором объемом 1,6 литра и мощностью 110 л.с, хотя в Европе такие модификации не продаются.

Вероятно, речь идет про литровый силовой агрегат, который совмещен с роботом DSG. Пробег авто — 10 километров.

На панели автомобиля есть мультимедийный экран диагональю 9,2 дюйма, а также виртуальная комбинация приборов на 10,25 дюйма. Салон выглядит минималистично. По сути это известный нам Rapid, но с кузовом универсал.

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Источник: «Российская газета»

Фото: пресс-служба Skoda