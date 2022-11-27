Буксировка с ароматом Рождества и Нового года — журнал За рулем

Буксировка с ароматом Рождества и Нового года

Непростая это задача — подготовка к праздничным мероприятиям.

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Еще только ноябрь, а между тем, в ряде стран уже началась подготовка к зимним праздникам. И мы можем понаблюдать, как идет доставка самого главного атрибута этих праздников.

Так, в музей Дарема (США) рождественскую елку в этом году завезли необычно рано — 14 ноября. Дерево огромное, а протискивать его пришлось через обычный дверной проем музея, а тащили ее на стяжке два мощных пикапа GMC и Ford.

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Нам же дан шанс понаблюдать, насколько это непростая задача — подготовка к праздничным мероприятиям.

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Видео, так сказать, атмосферное: сразу же запахло рождественскими и новогодними праздниками, нам напомнили, что они совсем близко.

И хотя среди тех, кто комментирует это видео, много тех, кто не одобряет уничтожение живых деревьев, все-такие настоящее новогоднее настроение может подарить только настоящая пушистая ель. А ее запах способен передать даже бездушный YouTube.

Видео: YouTube

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