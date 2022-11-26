Владелец решил продать автомобиль за 50 тысяч рублей автоблогеру Станиславу Цыбульскому, так как все попытки оживить мотор не увенчались успехом.

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Этот Москвич-407 был собран в 1961 году. На переднем колесе даже осталась оригинальная шина. Голубой цвет кузова называется «Рица», как знаменитое озеро в Абхазии.

Первый хозяин, судя по всему, очень берег автомобиль: к примеру, на внутренней стороне дверей сохранился родной полиэтилен. За свою жизнь Москвич проехал 80 тысяч километров, и казалось, что на этом его путь пройден.

Сегодня машина покрыта плесенью. При этом хромированный бампер блестит все так же, как в молодые годы.

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Под капотом все как будто давно умерло, и манипуляции блогера Цыбульского приводили только к кряхтению стартера. Пришлось менять свечи, чистить контакты, вкручивать новый замок зажигания.

Спустя какое-то время Москвич-407 внезапно загудел и даже поехал. Правда, у него отказали тормоза, и водителю пришлось тормозить двигателем, переключая передачи. Любопытно, что рычаг находится не между сиденьями, а прямо на руле. По словам блогера, машина шла как новая. Теперь из нее планируется сделать пикап.

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Источник: YouTube-канал «Москвич на москвичах»

Фото: YouTube