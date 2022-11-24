Культуры не хватает: россияне назвали основную причину ДТП — журнал За рулем

Культуры не хватает: россияне назвали основную причину ДТП

ВЦИОМ опубликовал данные опроса общественного мнения.

Материалы по теме
Иностранцы портят статистику: ГИБДД посчитала ДТП за 10 месяцев

Почти половина опрошенных называют низкий уровень культуры участников дорожного движения основной причиной как нарушений ПДД, так и дорожно-транспортных происшествий.

Порядка 14% указали на наличие привилегий у некоторых водителей, 12% — на мягкость наказаний за нарушение ПДД. Примечательно, что таких за последние годы стало намного меньше — в 2013 году к этому ответу склонялось не менее 20%.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

По мнению 67% респондентов, наибольшему риску стать жертвой ДТП подвергаются дети-пешеходы. В топ-3 вошли также неопытные водители транспортных средств (61% опрошенных) и взрослые пешеходы (27%).

Примерно 48% россиян самым безопасным транспортом считают общественный. На безопасность личного авто указали 31%, такси — 5%. Нашлись также 3%, которые к самому безопасному транспорту отнесли мотоциклы.

Источник: ТАСС

Фото: cкриншот видео YouTube

Наше новое видео
Спальное место, лазер в фарах... — чем удивил новый китайский кроссовер
Новая Лада Гранта или Веста с пробегом — что выбрать?
Эти 5 вещей должны быть в машине зимой. А у вас они есть?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров316
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: