Культуры не хватает: россияне назвали основную причину ДТП

ВЦИОМ опубликовал данные опроса общественного мнения.

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Почти половина опрошенных называют низкий уровень культуры участников дорожного движения основной причиной как нарушений ПДД, так и дорожно-транспортных происшествий.

Порядка 14% указали на наличие привилегий у некоторых водителей, 12% — на мягкость наказаний за нарушение ПДД. Примечательно, что таких за последние годы стало намного меньше — в 2013 году к этому ответу склонялось не менее 20%.

По мнению 67% респондентов, наибольшему риску стать жертвой ДТП подвергаются дети-пешеходы. В топ-3 вошли также неопытные водители транспортных средств (61% опрошенных) и взрослые пешеходы (27%).

Примерно 48% россиян самым безопасным транспортом считают общественный. На безопасность личного авто указали 31%, такси — 5%. Нашлись также 3%, которые к самому безопасному транспорту отнесли мотоциклы.

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Источник: ТАСС

Фото: cкриншот видео YouTube