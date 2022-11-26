В России продают грузовики ЗиЛ-133 из госрезерва — журнал За рулем

В России продают грузовики ЗиЛ-133 из госрезерва

К каждой машине прилагается комплект запчастей.

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С государственного хранения сняли грузовики ЗиЛ-133Г40, которые теперь выставлены на продажу в нескольких регионах России. Машины произведены в период с 1989 по 2001 год и все это время стояли в отапливаемых ангарах. Где можно купить такие ЗиЛы?

Они продаются в Подмосковье, Волгоградской, Саратовской и Ярославской областях. Стоимость 695–700 тысяч рублей.

В России продают грузовики ЗиЛ-133 из госрезерва

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Продается техника с комплектом запасных частей, баки наполнены соляркой. У ЗиЛов нет паспортов транспортного средства, только заводские документы. Грузовики оснащены восьмицилиндровыми дизелями мощностью 185 лошадиных сил и сухозаряженными аккумуляторами.

В России продают грузовики ЗиЛ-133 из госрезерва

ЗиЛ-133Г40 — продолжение знаменитого советского трехосного «крокодила» ЗиЛ-133ГЯ. Максимальная скорость — 85 километров в час, у кузова три откидных борта. Грузоподъемность — 10 тонн.

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Источник и фото: Авито.ру

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