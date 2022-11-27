Лимузин Daewoo Matiz: да, такой существует! И он продается!

Продавец утверждает, что юридически с автомобилем не возникнет никаких проблем.

Материалы по теме Волшебный ВАЗ 2107: продавец утверждает, что VIN имеет магические цифры

Каких только автомобилей не увидишь на просторах интернета! — умельцы дорабатывают практически любые машины до гоночных, люксовых и т. п.

На днях в одном из пабликов появилось объявление о продаже Daewoo Matiz… лимузина! Как из этой маленькой машинки сделали шестиколесный автомобиль, его хозяин не сообщает.

Фотографии лимузина, сделанные на садовой грядке, вызвали живой интерес пользователей, которые предположили, что на нем хорошо возить деревенские свадьбы.

Владелец уникального авто пишет, что такая машина единственная в России. При этом все изменения конструкции юридически оформлены.

За Daewoo Matiz Лимузин 2010 года выпуска продавец просит 185 тыс. рублей.

«За рулем» теперь можно читать ВКонтакте

Источник: ВКонтакте

Фото: vk.com/auto_bsk36, Unsplash