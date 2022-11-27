Лимузин Daewoo Matiz: да, такой существует! И он продается! — журнал За рулем

Лимузин Daewoo Matiz: да, такой существует! И он продается!

Продавец утверждает, что юридически с автомобилем не возникнет никаких проблем.

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Каких только автомобилей не увидишь на просторах интернета! — умельцы дорабатывают практически любые машины до гоночных, люксовых и т. п. 

На днях в одном из пабликов появилось объявление о продаже Daewoo Matiz… лимузина! Как из этой маленькой машинки сделали шестиколесный автомобиль, его хозяин не сообщает.

Фотографии лимузина, сделанные на садовой грядке, вызвали живой интерес пользователей, которые предположили, что на нем хорошо возить деревенские свадьбы.

Лимузин Daewoo Matiz: да, такой существует! И он продается!

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Владелец уникального авто пишет, что такая машина единственная в России. При этом все изменения конструкции юридически оформлены.

За Daewoo Matiz Лимузин 2010 года выпуска продавец просит 185 тыс. рублей.

Источник: ВКонтакте

Фото: vk.com/auto_bsk36, Unsplash

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Отзывы о Daewoo Matiz (2)

Daewoo 2013 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Устраивает всё! 98 тысяч км. пробега. За это время только резину заменил. И, хотя, шкала спидометра 180 км., навигатор у меня показывал 187 км/час. Есть фото. Это при том, что едем впятером и в багажнике две канистры двадцатилитровые. Одна с бензином, а вторая с водой. У меня БЕСТ с четырьмя цили...

Недостатки:

Шкалу спидометра сделать до 200 км.

Комментарий:

Двигатель очень приёмистый. Механика. С места разгон набирает так, что со стороны можно подумать о спортивном автомобиле.

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