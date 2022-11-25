«Удачи тебе, Москвич!» — в соцсетях обсуждают возрождение завода — журнал За рулем

«Удачи тебе, Москвич!» — в соцсетях обсуждают возрождение завода

Сейчас время быстрых решений, отмечают подписчики сообщества «За рулем» ВКонтакте.

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Несмотря на большое количество скептических комментариев относительно дальнейшей судьбы заработавшего вновь завода «Москвич», пользователи не смогли не отметить, что «развивать сейчас что-то свое, учить новые поколения инженеров, технологов, дизайнеров и так далее требует времени».

Поэтому на сегодня самое важное то, что удалось сохранить завод и обеспечить рабочие места.

К тому же, отмечают наши подписчики, китайцы сейчас далеко не аутсайдеры автомобильного мира.

«Я считаю, что в любом случае это неплохо для „Москвича“. Он не заслужил всей своей историей, чтобы навсегда уйти в небытие. А что касается выбранной базы для него, заимствований и воплей про „наше всё“, то такое происходит сплошь и рядом. Шведы вот почему-то не воют на всю Вселенную, что их родненькое Volvo Car теперь принадлежит Zhejiang Geely Holding Group. А англичане и их кровь от крови Jaguar Land Rover? Кому он сейчас принадлежит? Индийцам из „Tata Motors“!» — напоминает один из комментаторов.

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Пользователи также отмечают, что возрождение завода с национальным брендом «Москвич» — это только начало. «Крупноузловая сборка, потом комплектующие, через несколько лет локализация 50%+, выход на локализацию свыше 80%», — верят в будущее завода россияне.

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Фото: АГН «Москва»

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