Сейчас время быстрых решений, отмечают подписчики сообщества «За рулем» ВКонтакте.

Несмотря на большое количество скептических комментариев относительно дальнейшей судьбы заработавшего вновь завода «Москвич», пользователи не смогли не отметить, что «развивать сейчас что-то свое, учить новые поколения инженеров, технологов, дизайнеров и так далее требует времени».

Поэтому на сегодня самое важное то, что удалось сохранить завод и обеспечить рабочие места.

К тому же, отмечают наши подписчики, китайцы сейчас далеко не аутсайдеры автомобильного мира.

«Я считаю, что в любом случае это неплохо для „Москвича“. Он не заслужил всей своей историей, чтобы навсегда уйти в небытие. А что касается выбранной базы для него, заимствований и воплей про „наше всё“, то такое происходит сплошь и рядом. Шведы вот почему-то не воют на всю Вселенную, что их родненькое Volvo Car теперь принадлежит Zhejiang Geely Holding Group. А англичане и их кровь от крови Jaguar Land Rover? Кому он сейчас принадлежит? Индийцам из „Tata Motors“!» — напоминает один из комментаторов.

Пользователи также отмечают, что возрождение завода с национальным брендом «Москвич» — это только начало. «Крупноузловая сборка, потом комплектующие, через несколько лет локализация 50%+, выход на локализацию свыше 80%», — верят в будущее завода россияне.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Фото: АГН «Москва»