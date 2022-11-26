Chevrolet Spark за миллион рублей начали продавать в России

Он оснащен топовой комплектацией.

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В РФ завезли свежий Chevrolet Spark, который можно приобрести за 1 049 000 рублей. Это субкомпактный хэтчбек. Какими характеристиками обладает машина?

Бензиновый двигатель 1,2 литра на 83 лошадиных силы, коробка — автоматическая. У данного Шевроле топовая комплектация, утверждает дилер: шесть динамиков, имеются задние парктроники, диски — литые, подогрев сидений, а на крыше — рейлинги.

До конца 2022 года компания «UzAuto Motors» прекратит производство Chevrolet Spark и седана Chevrolet Nexia R3. Дело в том, что планируется начать производить кроссовер Chevrolet Tracker и седан Chevrolet Onix.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Chevrolet