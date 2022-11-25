Машина повреждена сосулькой или снегом с крыши: как возместить ущерб?

Юрист рассказал, как нужно действовать в этом случае.

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Первое, что нужно сделать, если обнаружили поврежденный автомобиль, — это сфотографировать его, советует юрист Лев Воропаев.

На смартфон также надо зафиксировать место события. Фотофакты будут в дальнейшем являться доказательствами в суде.

«Также нужно вызвать сотрудников полиции (это либо участковый уполномоченный, либо сотрудники ДПС), которые должны подъехать на место, зафиксировать повреждения и составить протокол осмотра».

Как показывает практика, очень часто в таких случаях выносится постановление об отказе в возбуждении дела, отметил юрист.

Наилучшим вариантом будет возмещение ущерба от организации, которая ответственна за обслуживание здания: надо сделать платную оценку повреждений и предложить компании добровольно оплатить восстановление автомобиля.

В противном случае остается только суд. Но не всегда он встает на сторону автовладельца.

Часто в спорной ситуации ответчику удается доказать, что авто было припарковано с нарушением ПДД. Тогда на компенсацию рассчитывать не приходится.

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Источник: Вечерняя Москва

Фото: АГН «Москва»