Ford Mustang (необычный) теперь можно купить в России

Это электромобиль. Он может проехать на одном заряде от Москвы до Вологды.

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Кроссовер Mustang Mach-E продается в РФ с электродвигателем 258 лошадиных сил. Автомобили завозят по параллельному импорту. Публикации о продаже ищутся на сайтах объявлений. За Ford с пробегом 15 километров просят 13 миллионов рублей.Мотор позволяет разогнаться до 100 км/ч за семь секунд. Машина полноприводная, коробка — автомат. На одном заряде «Мустанг» проедет до 420 километров. Чтобы полностью подзарядить такой Ford, потребуется 28 часов.

«Американца» снабдили системой удержания в полосе, парктроником, климат-контролем, сенсорным дисплеем, регулировкой яркости подсветки и подогревом сидений. В первый раз электрический кроссовер Ford попал в Россию в 2020 году.

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Источник: Авито.ру

Фото: Авито.ру