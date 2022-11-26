Клиенты каршеринга застряли на МКАДе из-за сбоя — журнал За рулем

Клиенты каршеринга застряли на МКАДе из-за сбоя

Они провели в заблокированных авто несколько незабываемых часов.

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В Москве и некоторых регионах пользователи каршеринга «Делимобиль» попали в неловкую ситуацию. Их автомобили посреди дороги заглохли, а выйти из салона было невозможно — двери не открывались. Особенно тяжко пришлось тем, кто оказался в этот момент на МКАДе.

Кто-то ждал помощи целых три часа, кто-то спешил в аэропорт и в итоге опоздал, кто-то лишился на время вещей, которые лежали в запертых машинах.

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«Я 2 часа стоял у тачки. При том что ожидание шло около 2-х часов, и я всё это время звонил. Замерз как животное. А отменить поездку я не мог так как машина в приложении телепортировалась за зеленую зону», — написал один из пользователей в чате каршеринга в Telegram.

Работу сервиса восстановили, клиентам пообещали компенсацию, но люди в комментариях горько разочарованы.

Источник: Группа VK «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС, скриншот из фильма «Терминатор 3»

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