Восьмиместная Lada Granta Cub: когда можно купить — журнал За рулем

Восьмиместная Lada Granta Cub: когда можно купить

Стоить она будет почти 2 миллиона рублей.

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Предприятие «Промышленные технологии» презентовало машину Lada Granta Cub, у которой в салоне восемь мест. Будет доступна и пятиместная модификация с просторным багажным отделением.

Cub с пять местами поступит в продажу в декабре 2022 года, а восьмиместная — в феврале 2023 года. Стоить такой автомобиль будет от 1,7 миллиона рублей.

Восьмиместная Lada Granta Cub: когда можно купить

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Колесная база у новой модели почти на полметра длиннее, чем у обычной Гранты. Пассажиры на втором и третьем ряду смотрят друг на друга. У «Лады» имеется пневмоподвеска на задних колесах. Она позволяет опустить машину, чтобы пассажирам было легче забраться на сиденья. Диапазон погрузочной высоты — 700–780 миллиметров. Высота потолка — 1,32 метра.

Надстройка для пассажиров сделана из металлического каркаса и обшита панелями из композитных материалов, а внутри отделана АБС-пластиком.

Надстройка выполнена из силового металлического каркаса, который обшит цельноформовыми панелями из композитных материалов снаружи и прочным АБС-пластиком изнутри.

Источник: Промышленные технологии

Фото: Промышленные технологии

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