ДТП, в котором погиб звезда «Форсажа» Пол Уокер: как это было

Его не стало ровно 9 лет назад.

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30 ноября 2013 года актер Пол Уокер, сыгравший в 4, 5 и 6 частях фильма «Форсаж», попал в аварию. Он ехал был пассажиром в спортивном Porsche Carrera GT. Трагедия случилась из-за превышения скорости.

Актер ехал с благотворительного мероприятия, где жертвовал деньги на пострадавших от тайфуна на Филиппинах, а в тот период снимался в седьмой части «Форсажа». Машина отдалилась от точки выезда совсем недалеко. Со скоростью 160 км/ч (при разрешенной 72 км/ч) друг Уокера потерял управление и сначала врезался в бордюр, затем в дерево, а потом ее отбросило в фонарный столб и снова в дерево. Ремни безопасности не спасли ни водителя, ни пассажира: Порш сгорел.

Уокеру на тот момент было 40 лет. Специалисты от автомобильного бренда изучали ДТП и пришли к выводу, что механических повреждений у машины до аварии не было. Все отклонения, выявленные экспертами, не могли привести к случившемуся.

У Пола Уокера были сломаны ребра и таз. Выйти из горящей машины он не мог. «Форсаж-7» досняли, применив в некоторых сценах компьютерную графику. У погибшей знаменитости остались 15-летняя дочь и жена.

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Источник: Daily Mail

Фото: Скриншот из YouTube