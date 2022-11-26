Водитель ловит колесо в считанных метрах от своей машины

Материалы по темеЧем опасен перетянутый крепеж колеса?
У одной из машин на повороте отвалилось заднее левое колесо и полетело в сторону потока других машин, угрожая спровоцировать ДТП.
Один из водителей, который быстро заметил, что шина помнет именно его машину, выскочил и поймал колесо буквально в метре от своего автомобиля.
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Причиной такого происшествия мог стать возраст автомобиля или некачественное обслуживание. Собственник мог и сам не до конца закрутить болты или применить нестандартный крепеж, который не выдержал нагрузки в повороте.
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Источник: YouTube
Фото: YouTube