Водитель ловит колесо в считанных метрах от своей машины

В Самаре однажды произошел любопытный случай.

Материалы по теме Чем опасен перетянутый крепеж колеса?

У одной из машин на повороте отвалилось заднее левое колесо и полетело в сторону потока других машин, угрожая спровоцировать ДТП.

Один из водителей, который быстро заметил, что шина помнет именно его машину, выскочил и поймал колесо буквально в метре от своего автомобиля.

Причиной такого происшествия мог стать возраст автомобиля или некачественное обслуживание. Собственник мог и сам не до конца закрутить болты или применить нестандартный крепеж, который не выдержал нагрузки в повороте.

«За рулем» можно читать и в Телеграм .

Источник: YouTube

Фото: YouTube