КАМАЗ назвал дату выпуска грузовиков без западных деталей

Речь о грузовиках поколения K5.

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КАМАЗ собирается начать производство грузовиков K5, в которых не будет компонентов из недружественных государств, в феврале 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Несмотря на санкции КАМАЗ выполняет все обязательства, возложенные на компанию. Каждый месяц из цехов выходят примерно 100 грузовиков K4 и 150 K5.

«С февраля 2023 года планируется обеспечить полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран», — сообщает Кабмин.

Ранее у завода возникли сложности из-за западных санкций, потому что часть компонентов в КамАЗах была импортной, в том числе: электроника, мосты и коробки передач. Но камский завод смог преодолеть все трудности и возобновил производство.

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Источник: Правительство РФ.

Фото: КАМАЗ