К нам привезут необычную модель. Как думаете, зайдет?

В соцсетях появился любопытный тизер: одна из сетей, торгующих автомобилями, изучает уровень интереса к неназванной модели.

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Конфигурация ее для РФ необычная, если не сказать диковинная. Это электрический пятиместный пикап. В его комплектацию включены электроусилитель руля, круиз-контроль, электростеклоподъемники, электрозеркала, центральный замок, кондиционер, камера заднего вида, подушки безопасности.

Серьезной интриги ввиду скрытого названия модели не получилось: в тизере без особого труда узнается JMC Vigus EV, запущенный минувшим летом уругвайским подразделением JMC. Источник сообщает, что электромотор показанного на тизере авто выдает 163 л.с., привод — только задний.

Сообщается также, что батарея емкостью 60 кВт⋅ч обеспечивает 430 км пробега на одном заряде. Правда, в уругвайской прессе можно встретить показатель на сотню меньше при той же емкости. Паспортная грузоподъемность Vigus EV составляет 230 мм, габаритная длина равна 5375 мм при базе 3085. Остается вопрос: нужна ли в РФ машина типа VW Amarok, но китайская и электрическая?

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Telegram / Китайские автомобили

Фото: JMC