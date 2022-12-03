Инструкция: как нельзя возить детей (жесткое видео) — журнал За рулем

Инструкция: как нельзя возить детей (жесткое видео)

Это произошло в белорусском Гомеле.

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Во время движения по кольцу задняя дверь автомобиля открылась и из нее упал на асфальт трехлетний малыш. Мать в ужасе выбежала спасать ребенка из-под колес других машин.

Женщина схватила мальчика и села с ним на заднее сиденье. ГАИ вычислила участников происшествия. Оказалось, что сын 32-летнего водителя не был пристегнут во время движения, поэтому выбрался из детского кресла и открыл дверь. Мальчик не пострадал, но сильно перепугался.

Инструкция: как нельзя возить детей (жесткое видео)

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В России водителя за такое оштрафовали бы на 3000 рублей (ч. 3, Статья 12.23 КоАП РФ).


Источник: autoonliner.by

Фото: YouTube

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