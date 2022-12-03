За новыми Москвичами очередь

Не успели первые Москвичи сойти с конвейера, как сразу возникли желающие их купить.
Переговоры о покупке с московским заводом ведут таксопарки «Ситимобил» и «Яндекс Такси». Отрасль нуждается в новых машинах, но из-за западных санкций многим компаниям сейчас нечем освежить автопарк.
Самый современный таксопарк в Европе — в Москве, там средний возраст автомобиля — 2,7 года. В провинции же другая ситуация.
«Для столицы этот вопрос не так актуален, как, например, для всей остальной России, где он [средний возраст автомобиля такси — прим. ред.] свыше пяти лет. Хотя ресурс можно и продлить, это просто становится невыгодным», — утверждает Станислав Швагерус, отраслевой эксперт.
Кроссоверы не так уж дешевы. Таксопарки и другие компании будут ждать от Москвича более доступные седаны.
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Источник: «Коммерсантъ»
Фото: Москвич, Михаил Терещенко/ТАСС
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