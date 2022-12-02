Skoda раскрыла планы по выпуску трех новых электрокаров

Однако от производства машин с ДВС компания не планирует отказываться.

К 2026 году чешский автопроизводитель Skoda выпустит семиместный внедорожник, компактный кроссовер и бюджетный ситикар стоимостью менее €25 тыс., заявил глава компании Клаус Зельмер.

Он рассказал, что большая часть инвестиций, более €5 млрд, уйдет на разработку «зеленых» машин. Однако компания не планирует отказываться от производства бензиновых автомобилей.

«Запад переходит на электрические силовые установки, ДВС по-прежнему популярны и эффективны. Skoda видит в них источник финансирования для трансформационных процессов», — заявил Зельмер.

На данный момент единственной полностью электрической моделью чешского производителя является Skoda Enyaq. Одним из новых автомобилей может стать кроссовер Vision 7S, который был представлен в августе.

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Источник: Automotive News Europe

Фото: Unsplash